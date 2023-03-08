Karadeniz'de yük gemisinden düşen şahsı bulmak için arama başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Rusya'da İstanbul'a yük taşıyan Panama bandıralı gemi, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında seyir halindeyken gemi çalışanlarından Y.T. denize düştü. Bir süre sonra durumu fark eden diğer gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine İnebolu ve Bartın'ın Amasra ilçesinden bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Cide'nin 6 mil açıklarında denize düşen Y.T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Helikopter desteği ile yapılan arama çalışmaları devam ederken, Cide Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erdem Demirci

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