İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı
Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş'taki tünelin yer aldığı videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı - Tıkla İzle

Ailesiyle birlikte Karadeniz bölgesine seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesi'nden bile aydınlık.

Karadeniz hizmet alıyor. Bizim Mansurlu yolu 130 yıldan beri yapılacak. Bizim Adana'nın vay haline. Biraz da bize gardaş ya. Biraz da bize ya. Daha bitmedi tünel 'Allah Allah', 'Maşallah bin Maşallah'" diyerek dile getiriyor.

Adana'ya böyle hizmetler kazandırmayan bölge siyasetçilerine de sitem eden Adanalı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.