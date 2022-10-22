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Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı: Samsun

Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı: Samsun
Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı: Samsun

Sanayiden tarıma, lojistikten sağlığa, turizmden eğitime kadar pek çok konuda öne çıkan alanlarıyla bölgenin cazibe merkezi haline gelen Karadeniz’in en büyük kenti Samsun, turizmde sıçrama bekliyor. Yoğun ticari faaliyetleriyle bölgesel bir merkez olan şehir, sahip olduğu limanları, havalimanı, demir ve kara yolu bağlantılarıyla bölgenin dünyaya açılan kapısı konumunda.

Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı: Samsun - Tıkla İzle

“Karadeniz'in incisi” olarak adlandırılan bölgenin en önemli turizm alanı Samsun, ilgi bekliyor. Bölgenin en büyük limanı olan Samsun Limanı ve Yeşilyurt Limanı, demir yolu bağlantısı üzerinde bulunmaları ve geniş hinterlantlarıyla bölgesel ticaret hacmine hâkim konumdayken, doğal ve tarihi güzellikleri, Kızılırmak Deltası'ndaki Kuş Cenneti ve Şahinkaya Kanyonu ile orta Karadeniz'in incisi durumunda. Kültür ve turizmin yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen şehrin doğa harikası Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerindeki en dar, en uzun geçit konumunda.

Dağ oluşumu ve akarsu aşındırması sonucu meydana gelen 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki kanyonun su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'turizm bölgesi' ilan edilen kanyonun yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtiliyor.

Sadık Kahraman

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