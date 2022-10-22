Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı: Samsun

“Karadeniz'in incisi” olarak adlandırılan bölgenin en önemli turizm alanı Samsun, ilgi bekliyor. Bölgenin en büyük limanı olan Samsun Limanı ve Yeşilyurt Limanı, demir yolu bağlantısı üzerinde bulunmaları ve geniş hinterlantlarıyla bölgesel ticaret hacmine hâkim konumdayken, doğal ve tarihi güzellikleri, Kızılırmak Deltası'ndaki Kuş Cenneti ve Şahinkaya Kanyonu ile orta Karadeniz'in incisi durumunda. Kültür ve turizmin yeni cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen şehrin doğa harikası Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak üzerindeki en dar, en uzun geçit konumunda.

Dağ oluşumu ve akarsu aşındırması sonucu meydana gelen 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyon, Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunuyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağındaki kanyonun su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu ifade ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'turizm bölgesi' ilan edilen kanyonun yüksekliğinin ise 340 metreye kadar çıktığı belirtiliyor.

Sadık Kahraman

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