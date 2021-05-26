Karadeniz'in en risksiz ili Sinop, maviye çok yakın

Sinop'ta korona virüsü vakaları düşüşünü sürdürüyor. Kentin, 8-14 Şubat'ta açıklanan ilk tabloda yüz binde 79,52 vaka oranı vardı. 17-23 Nisan'da kent yüz binde 445,35 vaka oranı ile kendi zirvesini gördü. En riskli olduğu bu tarihte şehir kıpkırmızı bir görünümdeydi. Hastane ve yoğun bakım doluluklarının yüksek olduğu belirtilmişti.

Açıklanan son 4 tablodur durum tersine dönüyor. 24-30 Nisan'da vaka oranı yarıya düşerek 213,43 oldu. Bu düşüş diğer tablolarda da devam etti. Dün açıklanan 15-21 Mayıs tablosunda vakalar ilk açıklanan tablonun da altına indi. Sinop yüz binde 51,28 vaka oranıyla Karadeniz Bölgesi'nin en risksiz ili oldu.

Hayat Eve Sığar uygulamasında şehirdeki kırmızı görünüm yerini renksizliğe bıraktı. Şehrin risksizliği haritaya renksizlik olarak yansıdı. Şehir daha önce çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken son 2 haftadır turuncu kategoride yer alıyor. Sinop şu anda sarı kategoriye ve maviye de hiç olmadığı kadar yakın.

Ünsal Karka

