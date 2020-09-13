Karadeniz'in eşsiz doğa güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor

Haldizen Dağları üzerinde 2 bin 740 metre yükseklikteki Balıklı Göl, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlarken, bu sene pandemi dolayısıyla önceki yıla oranla ziyaretçi sayısında düşüş dikkat çekiyor.

Bölgede Yedigöller diye anılan göller arasında yer alan Balıklı Göl, özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor.

Balıklı Göl, bugünlerde son ziyaretçilerini ağırlarken, turistler zor bir yolculuktan sonra karşılarına çıkan görüntüyle önce bir şaşırdıklarını, gördükleri manzara karşısında yüzlerce kilometrelik yoldan geldiklerine değdiğini söylediler.

Balıklı Göl'de işletmecilik yapan Nurullah Alkan bu sene, önceki yıla oranla pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısında belirgin bir azalma yaşandığını belirterek bölgeye genelde Katar ve Kuveyt'ten gelen Arap turistlerin geldiğini söyledi.

"Görenler 'cennet cennet' diye bağırıyor"

Alkan, "Bu sene pandemide ötürü az sayıda yerli turist çok geldi. Genelde Katar, Kuveyt'ten gelenler oluyor. Burası doğa harikası bir yer. Biraz yukarda kar var. Biraz aşağı kısmında kayalar daha sonra da göl yer alıyor. Güneş, sis tüm doğa hareketlerini burada bulabilirsiniz. Vatandaşlar gelerek piknik yapabiliyor. Özellikle Arap turistler geldiklerinde ‘Cennet, cennet' diye söyleniyorlar. Dolayısıyla bu sene az ziyaretçi geldi diyebiliriz. Artık sezon sonuna yaklaştık. Yavaş yavaş artık buralara kar yağar. Geçen sene güzeldi. Bu sene, önceki yıla oranla ziyaretçi sayısı dörtte birine indi diyebiliriz” dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Levent Karayılan da gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını ifade ederek “Çok harika bir yer. Burası cennet vatanımızın cennet köşesi mükemmel. Geldiğimize kesinlikle değdi. Gerek havası yeşilliği çok yüksek bir rakımda olması bizi çok şaşırttı. Dağın zirvesinde olması ayrıca bir güzel, bizi şaşırttı. Bu kadar zorlu yerlerden geçerek bu kadar güzel bir yere geleceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Çok güzel çok memnun kaldık” diye konuştu.

Alper Bakırhan ise Kahramanmaraş'dan geldiklerini böyle bir yer beklemediklerini ifade ederek, “Buraya gelene kadar yaklaşık bin 500 kilometre yol yaptık. Çok beğendik, çok güzel. Geldiğimize değdi. Böyle bir yer beklemiyorduk. Bölgede 7 göl varmış biz birincisine geldik” dedi.

Ankara'dan gelen Mustafa Çağdavul ise “Zahmetimize değdi. Havası her şeyi çok güzel. Görünümü çok güzel geldiğimize değdi. Çok yerleri dolaştık bu kadar uzun süreli bir seyahatimiz olmamıştı. Zorlu yolculuğumuza rağmen geldiğimize değdi, güzel bir yer” şeklinde konuştu.

Bekir Koca - Ozan Köse