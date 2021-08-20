Karadenizli balıkçılar bu sezon hamsiden umutlu

Denizlerde, 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 1 Eylül tarihinde sona erecek. ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılacak olan balıkçılar, aylar öncesinden başladıkları ağların bakımını tamamlarken, teknelerin büyük bir bölümünde ise hazırlıklar tamamlandı.

Boya ve bazı küçük dokunuşların kaldığı tekneler, tersanelerde son bakımlarını tamamlıyor. Balıkçılar, 1 Eylül avlanma sezonu öncesi palamut balığının yüzünü gösterdiğini ancak geçtiğimiz sezon kadar bol olmadığını belirtirken, bu yıl hamsinin ise oldukça verimli ve iri olacağını belirtiyor.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezon sonrası teknelerini bakıma aldıklarını söyledi. Karadeniz'de geçen yıl hamsinin bir ay sureyle yasak olduğunu, yasağa saygı duyduklarını ancak bunun kendilerini bir nebze mağdur ettiğini belirten Karadeniz, “Biz buna saygı duyuyoruz, sürdürülebilir balıkçılık anlamında balığın korunması anlamında, Türk balığının ve sularının daha iyi güzel balık avlanması amacında bizlere yardımcı olduklarını biliyoruz ancak bunda da biraz mağduriyet yaşadık” dedi.

“Bu sene hamsi yılı olacak”

“Yeni sezonu konuşmak gerekirse son 10 güne kadar hiçbir balık numunesi yoktu. Bizi heyecanlandıran durumu şu oldu, 10 günden bu yana yoğun bir palamut görünmeye başladı” diyen Karadeniz, “İnşallah hayırlısı olur. Her ne kadar olumlu bakmak istesek de geçen seneki gibi palamut olacağını düşünmüyorum. Biraz var ama bu sene Allah'ın izniyle hamsi çok olacak. Denizde hamsi numuneleri şuandan itibaren olmaya başladı. Geçen seneki piyasaya sürdüğümüz taze hamsiler ince ve karışıktı. Bu seneki hamsi numuneleri inşallah çok iri. Bu sene halkımıza iri, taze ve ucuz bir şekilde balık yedirmeyi düşünüyoruz. Bu seneyi hamsi yılı olacak diye tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Deniz salyası balıkları etkilemiyor”

Karadeniz, denizlerdeki kirlilikten oluşan deniz salyasının avcılık ve balıkları etkilemediğini belirterek, “Deniz salyası olayı var, her ne kadar bu konuya hakim olmasak da irtibat kuruyoruz. Bu müsilajın balığa herhangi bir etkisi yok, bu devletimiz ve laboratuvarlar tarafından kanıtlanmıştır. İnşallah boğaz da iyi olacak. Balık numunelerinde en ufak bir kimyasal ve kalıntıya rastlanmadı. İnşallah tüm sezonun balıkçı arkadaşlara hayırlı geçmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Teknelerin bakımını yapan Celil Karadeniz ise sezona hazırlandıklarını, bu işlemlerin teknelerin büyüklüğüne ve durumuna göre değiştiğini, sadece boya işleminin bir hafta kadar sürdüğünü söyledi.

“Yoğun bir çalışma var”

Teknelerin bakım yapıldığı tersanede usta olan Çakır Karga, “Yoğun bir çalışma var. Herkesin işlerini yetiştirebilmek için yoğun çalışıyoruz. Herkes şuan büyük bir çalışma içinde. İnşallah sezonumuz da iyi geçecek ve balıkçılarımız da daha güzel bir kazanç elde edecekler” diye konuştu.

Selim Kuşcu

