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Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı

Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı
Karadenizli balıkçılar tüm ümitlerini hamsiye bağladı

Palamut ve istavritte bekledikleri avlanmanın olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Karadenizli balıkçılar, umutlarını hamsiye bağladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, av sezonundaki tüm ümitlerini hamsiye bağladı. Palamuttan umduğunu bulamayan Karadenizli balıkçılar, suların soğuması ile bollaşmasını bekledikleri hamsi avcılığına yoğunlaştılar. Av sezonunun açıldığı 1 Eylül tarihinden itibaren istenilen düzeyde av gerçekleştirilemediklerini belirten balıkçı Erdinç Yılmaz, palamut ve istavritte son yılların en kötü sezon başlangıcının yapıldığını söyledi. Yılmaz, bölgede palamuttan vazgeçen balıkçı teknelerinin bugünlerde istavrit avına yöneldiklerini fakat istavrit avcılığından da ellerinin boş döndüklerini anlattı.

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