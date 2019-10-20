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Karagöl'de renk cümbüşü

Karagöl'de renk cümbüşü
Karagöl'de renk cümbüşü

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle beraber oluşan doğal güzelliği ile ilgi görüyor.

Karagöl’de renk cümbüşü - Foto Galeri
Karagöl’de renk cümbüşü - Tıkla İzle

Ankara'nın Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinin arasında yer alan Karagöl, 2011 yılında tabiat parkı statüsü aldı. Ankara şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta olan Karagöl Tabiat Parkı, piknik, fotoğrafçılık ve dağ yürüyüşü gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Her iki tarafı bitki örtüsüyle kaplı olan Karagöl Tabiat Parkı'nın etrafında Yıldırım dağları yer alıyor. Ormanlarla kaplı bölgede çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve dağ kavağı gibi ortalama 50 çeşit bitki bulunuyor. Su ve yeşilin buluştuğu park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olurken sonbaharın bütün güzelliklerini gözler önüne seriyor. Tabiat Parkı'nın içerisinde bulunan göle ağaçların yansımasıyla birlikte güzel görüntü oluşturuyor.

Ömer Çetin - İlker Turak

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