Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar
21. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın arkasına sarkan Aytaç, kayarak vurmak istedi ancak topu ıska geçti.
22. dakikada Karagümrük savunmasının hatalı pasında topla buluşan Alan Carius, ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano gole izin vermedi. Dönen topu alan Tirpan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
26. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Roco'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.
27. dakikada Sobiech'ın pasına hareketlenen Salibur, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kornere gönderdi.
28. dakikada Lucas Biglia'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Zukanovic kafayı vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada savunmanın arkasına sarkan Ndao, kale sahası içindeki Ndiaye'ye ortaladı. Ndiaye'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
43. dakikada Lichaj'ın pasıyla ceza sahasına giren Ndao, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Balkovec, kale sahası önündeki Sobiech'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-0
47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Gilbert Koomson'un sağdan ceza sahası içine çevirdiği pasta topla buluşan Hajradinovic düzeltip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.
71. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Mevlüt'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lucas Biglia kullandı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.
74. dakikada Tirpan tarafından düşürülen Jimmy Durmaz yerde kaldığı pozisyonda rakibine tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
84. dakikada Aatif'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Ndao, arka direkteki Mevlüt'ü gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye (Jimmy Durmaz dk. 69 ?), Biglia, Ndao (Ramazan dk. 90+4 ?), Salibur (Aatif dk. 69), Erik Sabo, Sobiech (Mevlüt dk. 68, Alparslan dk. 90+5 ?)
Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Zeki
Teknik Direktör: Şenol Can
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Jeanvier, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan (Sadiku dk. 79), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 46), Alan Carius (Varga dk. 46), Hajradinovic (Hodzic dk. 79), Koita
Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Yasin Dülger, Anıl Koç
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Sobiech (dk. 45+1) (Karagümrük), Aytaç Kara (dk. 47) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 74) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Lucas Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu