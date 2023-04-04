Karagümrük, 2023 yılında Süper Lig'de mağlubiyet yaşamadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük; Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor karşısında 3 puana ulaşan taraf olurken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

2023 yılında ligde mağlubiyet yaşamadı

Fatih Karagümrük, 2023 yılında Süper Lig'de çıktığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Pirlo'nun öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 17 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı. 18 Ocak 2023'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakasında Başakşehir'e penaltılarla 5-3 kaybeden Karagümrük, kupadan elenmişti.

Yunus Kılıç

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