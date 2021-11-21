Karagümrük 3 maç sonra kazandı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan Caner'in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka'nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Karamoh'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Karamoh'un yerde kaldığı pozisyona hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

32. dakikada Umut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

45+1. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın ortasında kale önünde Umut Bozok'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada ceza yayı üzerinden Emre Mor'un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

80. dakikada ceza yayı gerisi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert vuruşunda top kaleci Viviano'da kadı.

82. dakikada sağ kanattan yapılan rotada arka direkte topla buluşan Eren'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Brecka (Doğucan Haspolat dk. 36), Sakıb Aytaç (Evren Elmalı dk. 60), Tarkan Serbest, Travnik (Jörgensen dk. 46), Yusuf Erdoğan, Varga (Dirar dk. 61), Hajradinovic, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Tunay Torun dk. 65), Erhun Öztümer (Adnan Uğur dk. 66), Bertolacci (Balkovec dk. 87 ?), Karamoh (Ahmed Musa dk. 78), Pesic

Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, , Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kartlar: Vegar Hedenstad (dk. 90+3), Biglia (Maç bitimi) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa) Emre Mor, Zukanovic (Fatih Karagümrük)