Karagümrük-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

KARAGÜMRÜK 1-1 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken kaptırdığı topta, Kazım Kazım'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Tayfur'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
33. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ceza sahasına yaptığı ortada, Welinton'un kafa vuruşunda savunmada Baniya'ya çarpan top, ceza alanı içinde Cenk Tosun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
43. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde sağ taraftan Ricci'nin pasında topla buluşan Borini'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanında auta gitti.
46' Maçta ikinci yarı başladı.
49' GOL! Fatih Karagümrük Ozdoev'le beraberliği yakaladı. Ceza sahasına atılan uzun mesafeli pasta sol çaprazda bulunan Borini, pasını tekte Ozdoev'in önüne bıraktı. Ozdoev karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve takımına beraberliği getirdi.
53' Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak pozisyondan sonuç alamadı.
65' Sağ kanattan hücuma destek veren Rosier, çizgiye inip topu içeri çevirmek istedi. Kalesini terk eden kaleci Batuhan'a çarpan top kornere çıktı.
72' Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Tayyip Talha'nın yerine oyuna dahil oldu.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Matteo Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Kazım Kazım
Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Mbaye Diagne, Kerim Frei, Burak Kapacak, Lawrence Nicholas, Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier,Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Redmond, Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Nkoudou, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Romain Saiss, Jackson Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş)
Enes Gümüş - Samet Yalçın
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