Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübünten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu'na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



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