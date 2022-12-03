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Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı
Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübünten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu'na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
 

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