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Karagümrük, Denizlisporlu Himmet'i takibe aldı

Karagümrük, Denizlisporlu Himmet'i takibe aldı
Karagümrük, Denizlisporlu Himmet'i takibe aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Karagümrükspor, Denizlispor’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk’ü takibe aldı. İstanbul temsilcisinin yakın zamanda yeşil-siyahlı ekiple görüşeceği iddia edildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Karagümrükspor'un, Denizlispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü yakın takibe aldığı öğrenildi. Kulüp yöneticilerinin yakın zamanda Ege temsilcisinin kapısını çalıp, transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. 

Geçtiğimiz yıl Gazişehir Kulübü'nden transfer edilen Ertürk, 14 karşılaşmaya çıkıp 1 asist yaptı. Denizlispor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertürk'ün 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Denizlispor ile profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş U21, Kırıkhanspor, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Gazişehir ve son olarak Denizlispor'da oynadı.  

Ali İbileme

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