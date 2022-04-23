Karagümrük geri dönmeyi başardı!

Maçtan dakikalar

13. dakikada Serginho'nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.

47. dakikada ceza sahası içinde Biglia'nın, Chiquinho'ya yaptığı müdahale sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada topun başına Chiquinho meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sağ kanattan Davide Biraschi'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Alexis Perez'in, Borini'ye yaptığı faul sonrasında maçın hakemi Erkan Özdamar penaltı verdi.

52. dakikada topun başına geçen Pesic, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

57. dakikada Emre Mor'un pasında topu alan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

65. dakikada orta sahadan ara pasında defansın arkasına sarkan Jimmy Durmaz top kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

77. dakikada Karagümrük yarı sahasında Jimmy Durmaz, Alexis Perez'e faul yaptı. Pozisyonun devamında Jimmy'nin Perez ile diyaloğu sonrası hakem Erkan Özdamar Jimmy Durmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor (Toure dk. 82 ?), Kristijan Bistrovic (Fabio Borini dk. 46), Levent Mercan (Adnan Uğur dk. 46), Yann Karamoh (Jimmy Durmaz dk. 46), Aleksandar Pesic (Ahmed Musa dk. 87 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Alexis Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore (Muhammed Gümüşkaya dk. 68), Flavio, Suleymanov (Diabate dk. 68), Chiquinho, Serginho (Ibrahima Balde dk. 87 ?), Umut Nayir

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Anıl Çınar, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pesin (dk. 52 pen.), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük), Chiquinho (dk. 48 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 77) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

- Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu -