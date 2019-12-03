Karagümrük Göztepe Canlı İzle| Karagümrük Göztepe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Karagümrük Göztepe canlı izle...Vefa Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak Fatih Karagümrük-Göztepe maçında hakem Özgüç Türkalp düdük çalacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Göztepe yükselişte

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Göztepe, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Göztepe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Hakem kararlarının çok tartışıldığı maçta Göztepe lehine 1, Fenerbahçe lehine ise 2 gol iptal edilirken Göztepe, ilk penaltının tekrar edilmesi sonrasında golü buldu. Ayrıca, Gustavo 90+1. dakikada çift sarı kattan gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe'yi sahada 10 kişi bıraktı.

İzmir ekibi, ligde oynadığı son 4 maçında deplasmanda Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, iç sahada Yeni Malatyaspor'la 0-0 Fenerbahçe ile 2-2 beraber kaldı. Fenerbahçe maçından 1 puan çıkartan sarı kırmızılılar, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımıyla çıkmış olduğu 3 lig maçını da kaybetmeyerek güzel bir başlangıca imza attı.

Göztepe'den Ankara çıkarması

İlk 13 haftayı 17 puanla kapatan sarı kırmızılılar, ligin 14 ve 15. haftasında üst üste 2 deplasman maçı oynayacak. İzmir ekibi, Ankara deplasmanlarında puan arayacak. Göztepe ilk olarak 7 Aralık Cumartesi günü Ankaragücü'ne, hemen ardından 14 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankara'daki mesaisinin ardından ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

KARAGÜMRÜK'TE GİRAY BULAK DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı.



