Karagümrük ile Kayserispor 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde kırmızı-siyahlılar, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucu aldığı 49 puanla rakibinin hemen üstünde 8. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de 6. randevu

Fatih Karagümrük ile Kayserispor, Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibi karşısında 3 kez kazanırken, Kayseri temsilcisi ise 1 defa galip geldi. İki takım arasındaki 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda kırmızı-siyahlılar, 11 kez rakip fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar da 4 gol buldu. Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadeleyi Karagümrük, 4-2 kazanmıştu.

Takımın başında Alparslan Erdem olacak

Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, sezonun geri kalan iki haftasında sahaya antrenör Alparslan Erdem idaresinde çıkacak. Jübilesini geçtiğimiz yıl, kariyerinin son 3 yılında formasını giydiği Karagümrük'te yapan Erdem, 2008-2010 yıllarında Galatasaray'da da top koşturmuştu.

İç saha karnesi

Bu sezon sahasında 16 maça çıkan Fatih Karagümrük, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 35 gol atan kırmızı-siyahlılar, kalesinde de 31 gole engel olamadı. İstanbul temsilcisi bu süreçte 20 puan topladı.

Karagümtük'te 3 oyuncu sınırda

Fatih Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Emir Tintiş, Efecan Mızrakçı ve Matteo Ricci, Kayserispor karşısında kadroda yer alamayacak Kırmızı-siyahlılarda Magomed Ozdoev, Ebrima Colley ve İbrahim Dresevic de ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yunus Kılıç

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