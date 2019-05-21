Karagümrük Manisa CANLI İZLE A SPOR|Karagümrük Manisa CANLI SKOR Maç Kaç Kaç !

Karagümrük Manisa CANLI İZLE A SPOR... İlk maçta evinde 1-0 kazanan Manisa BBSK, tur için avanjını korumak isterken Karagümrük ise kendi sahasında galip gelmek istiyor. İşte maça dair bilgiler...

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Tuzlaspor'u eledikten sonra yarı finalin ilk maçında Fatih Karagümrük'ü evinde 10 kişiyle 1-0 yenerek avantaj yakalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine bugün final için konuk olacak. Vefa Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek.

Karagümrük Manisa nasıl canlı izlenir?

Manisa Karagümrük maçını A SPOR ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

CANLI SKOR

KARAGÜMRÜK:1 MANİSA BBSK:0

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