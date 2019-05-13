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Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç !
Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor... TFF 2.Lig Kırmızı Grupta ilk maçı 1-0 kazanan Karagümrük ile Şanlıurfaspor rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İşte maça dair detaylar...

Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor...  TFF 2.Lig rövanş karşılaşmasında İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Karagümrük deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj yakalamıştı. Bugün saat 16:00'da başlayacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor ancak karşılaşmayı haberimiz üzerinden başlar başlamaz canlı skor olarak takip edebilirsiniz...

Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor 

16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor 

Beyaz Grup

15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer 

20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor

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