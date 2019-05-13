Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Karagümrük Şanlıurfaspor Canlı Skor... TFF 2.Lig rövanş karşılaşmasında İki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi Karagümrük deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj yakalamıştı. Bugün saat 16:00'da başlayacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor ancak karşılaşmayı haberimiz üzerinden başlar başlamaz canlı skor olarak takip edebilirsiniz...
Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Kırmızı Grup
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor
Beyaz Grup
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor