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Karagümrük, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Kouassi ile yollarını ayırdı

Karagümrük, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Kouassi ile yollarını ayırdı
Karagümrük, Trabzonspor'un talebi doğrultusunda Kouassi ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Kouassi'nin sözleşmesinin Trabzonspor'un talebi doğrultusunda feshedildiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Kouassi ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzonspor'dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Jean Kouassi ile Trabzonspor'un talebi doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Jean Kouassi'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Dün, Kouassi'nin bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor, oyuncu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Fildişili oyuncu, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Karagümrük'ün 4-1 kazandığı Trabzonspor maçında 1 gol kaydetmişti.
 

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