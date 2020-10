Karagümrük'te ilk ateşi Mevlüt Erdinç yaktı

36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk 4 haftada 7 puan toplayan ve 3. sırada yer alan Karagümrük'te takımın önemli gol ayağı Mevlüt Erdinç, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hafta sonunda oynanacak olan Karagümrük-Kasımpaşa derbisi öncesinde konuşan Mevlüt, bu maçın Karagümrük taraftarı için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Kazanmak istiyoruz"

Takım olarak sezona iyi başladıklarını söyleyen Mevlüt Erdinç, "Hem oyun olarak hem de puan olarak iyi başladık. Şampiyon Başakşehir'i yendik, Fenerbahçe'den puan alacaktık ancak son dakikada penaltıyı kaçırdık. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii ki yüzde 100 durumda değilim ama 1 aydır çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Takımın durumu da çok iyi. Milli maç arasını da iyi geçirdik. Hedeflerimize ulaşacağız" dedi. Hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçına değinen Mevlüt, "Bu bir İstanbul derbisi ve tarihi bir derbi. Futbolu takip eden herkes bu maçın önemini bilir ve bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Zor bir maç olacak. Kasımpaşa uzun yıllardır Süper Lig'de düzenli bir kulüp. İyi de bir kadroları var ancak bizim de çok iyi bir kadromuz var ve derbiyi kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Buradaki proje, futbolcuyu heyecanlandırıyor"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Mevlüt, o periyotla ilgili olarak "Fenerbahçe'de 1 yıl kaldım. Çok fazla kalamadım orada ama benim için büyük bir tecrübeydi. O taraftarın önünde oynamak, büyük bir camiada forma giymek hayal gibiydi, çocukluk hayali gibiydi. Çok güzel zamanlarım oldu orada. Ancak sezonu iyi bitiremedik, Covid girdi araya. Ancak sevdiğim insanlarla çalıştığım için çok mutluydum orada. Çok güzel ve profesyonel bir kulüp Fenerbahçe” diye konuştu. Karagümrük'e transferini de anlatan Mevlüt Erdinç, “Şunu ifade etmek gerekir ki, Başkanımız Süleyman Hurma, İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın çok iyi bir çalışma yaptı transfer döneminde. Çok iyi bir kadro kurdular. Onları tebrik etmek gerekiyor. Ben Fenerbahçe'den ayrılacağımı ve buraya geleceğimi düşünmemiştim ancak projeyi görünce, oyuncuyu dahi heyecanlandıran bir durum ortaya çıktı. Süleyman Hurma futbolu çok iyi bilen birisi. Futbolcular ve başkan burada aynı görüşte. Futbolcularla aynı dili konuşan birisi var. Sezona iyi başlamamızın sebebi de bu, herkes aynı yöne bakıyor. Teknik Direktörümüz Şenol Can da bizimle aynı durumda. Yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz ve inşallah öyle olacak” açıklamasını yaptı.

"Tesis mutlaka gerekiyor"

Süper Lig'deki 21 takım içinde tesisi olmayan tek ekibin Karagümrük olduğu hatırlatılan Mevlüt Erdinç, "Tesis mutlaka gerekiyor. Karagümrük, Süper Lig'e yeni çıktı ve bunları başkanımız, taraftarlarımız ve oyuncular düşünüyor. İnşallah bunları göreceğiz ve bu durum çözülecek. Karagümrük'ün geçen sene Karagümrük'te oynadığı iç saha maçlarını izlemiştim. O stattaki maçlarda taraftar tam anlamıyla 12. adam olarak görev yapıyor. Ben bunu hissettim. Orada sahaya çıkmak isterdim. İnşallah nasip olur orada oynamak çünkü çok güzel bir atmosfer oluşuyor o statta" diyerek Karagümrük'teki sahada oynamak istediğini ifade etti.

"40 yaşında da olsam milli formayı giymek isterim"

Bu sezon için bir gol hedefi olmadığını sözlerine ekleyen Mevlüt Erdinç, "Bir gol hedefim yok. Hocam da, beni buraya getirenler de benim sahaya çıktığımda her zaman gol atmak için sahada olacağımı biliyor. Bir golcü her maçta gol atmak ister. Hedef vermek istemiyorum. Bir maçta 1 gol de atabilirsiniz, 3 gol de atabilirsiniz, hiç de atamayabilirsiniz. Çok iyi çalışmak gerekiyor" diye konuştu. Milli takıma da değinen Mevlüt, "Bu sadece oynamayla ve başarılı olmakla gelecek bir konu. Tabii ki milli takım çok önemli. 40 yaşında olsam bile milli takım formasını giymek isterim. Her zaman her oyuncunun kafasının bir köşesinde milli takım vardır" açıklamasında bulundu. Son olarak taraftara seslenen Mevlüt Erdinç, “Olimpiyat Stadı'nda oynasak da bizi desteklesinler. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Çok önemli bizim için taraftarımız. İnşallah alacağımız sonuçlarla Karagümrük yanacak" diyerek yaktığı meşalelerle kırmızı-siyahlılara mesaj gönderdi.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu