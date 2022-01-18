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Karagümrük'ün puan alamadığı tek İstanbul ekibi Beşiktaş!

Karagümrük'ün puan alamadığı tek İstanbul ekibi Beşiktaş!
Karagümrük'ün puan alamadığı tek İstanbul ekibi Beşiktaş!

Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden ve 1-0 mağlup olan Karagümrük, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda yalnızca Beşiktaş’tan puan alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayan Karagümrük, 39. dakikada Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi de Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 kaybeden Karagümrük, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda yalnızca Beşiktaş karşısında puan alamadı. Ligin ilk yarısında Başakşehir'i 3-1 ve Kasımpaşa'yı da deplasmanda yine aynı sonuçla 3-1 mağlup eden Karagümrük, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Bozhan Memiş

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