Karaismailoğlu: “Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturmasıyla dünyanın lojistik hareketine bir darbe vuruldu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cuma namazını Şanlıurfa'nın dini, tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl'deki Halil-ü Rahman Camisinde kıldı. Cami çıkışı Balıklıgöl'ü gezen Bakan Karaismailoğlu, balıklara yem vererek çeşitli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla sağlanıyor. Şu anda 12 milyar tonlardaki ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda çok çok daha büyüyecek gibi. Önümüzdeki 10 yılda bunun 30 milyar tonlara çıkması bekleniyor. Önümüzde bir örnek var. İki gün önce Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturmasıyla birlikte adeta trafik durdu, uzun kuyruklar oluştu. Adeta dünyanın lojistik hareketine bir darbe vuruldu. Ne zaman açılacağı da belli değil. Süveyş Kanalı'na alternatif ne vardı, gemiler artık Ümit Burnu'na gitmeye başladı” dedi.

Kanal İstanbul'un önemi ortaya çıktı

Yaşanan olayla birlikte Kanal İstanbul'un öneminin ortaya çıktığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Çok sıkıntılı bir süreç. O yüzden bunlara hazırlıklı olmak lazım. Kanal İstanbul da bir su yolu olmasının yanında hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye çok büyük artı faydaları olacak. Bunu yapmamız gerekiyor. Büyük devlet, güçlü devlet olabilmemiz için böyle büyük yatırımlar yapmamız gerekiyor. Biz de önümüzdeki yüzyıla hazırlanmaya çalışıyoruz. 2053'ün, 2071'in planlarını yapan Türkiye'nin bu tip projelere artık alışması gerekiyor. Bunları yapmak da bir zorunluluk zaten. İnşallah cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu projeyi de tamamlayıp ülkemizin hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Mısır tarafına yardım teklifinde bulunuldu

Süveyş Kanalında karaya oturan gemi ile ilgili Mısır tarafıyla geminin kurtarılması konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Biz bu gemiyi kurtarma çalışmalarında biliyorsunuz kıyı emniyetimiz çok tecrübeli. Biz boğazda bu tip kazalara hazırlıklıyız. Orada bizim Nene Hatun isimli önemli bir kurtarma gemimiz var. Bu dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Biz de eğer ihtiyaçları varsa gönderebileceğimizi Mısır'daki yetkililere ilettik. Eğer onlardan bize olumlu bir cevap, ihtiyaçları varsa gönderebileceğimizi ilettik. Şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı” şeklinde konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü aslında bir zafer anıtı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açmayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ”Geçen hafta 18 Mart'tı, Çanakkale Zaferimizi kutladık. Tabi bu da aslında bir zafer anıtı. İnşallah 18 Mart 2022'de açmayı hedefliyoruz. Tabi bu sadece bir köprü değil, 100 kilometrelik bir Malkara - Çanakkale yolu da var. Tabi bunlar çok büyük projeler. Dünya ölçeğinde büyük projeler. Mühendislik açısından da çok büyük projeler. Kendi alanında da ilklerin olduğu projeler. Hem ayak yüksekliği, hem iki ayak arası açıklık bakımından, bunlar ülkemiz için gurur duyulan örnek projeler. Artık bu projeleri cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve dünya tanıştı. Bundan sonra da bu tip projeler devam edecek” ifadelerini kullandı.

30 milyonlarda olan yıllık yolcu sayısı 210 milyonlara çıktı

Türkiye'nin son 18 yıl içinde havayolunda büyük bir atılım yaptığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ”Havayolu at yapımızı tamamladık. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya çıkarttık. Yolcu sayımızı 30 milyonlardan yıllık 210 milyonlara çıkarttık. Çok iyi gidiyorduk, çok yükselen bir ivmeydi. İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi olmuştu ama tabiki bu Covid-19 süreci bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde özellikle havacılık sektörünü çok ciddi derecede etkiledi. Tabi bu süreç elbet bir gün bitecek. Tabi süreç yavaş işliyor. Keşke daha hızlı ilerlese ama salgın sürecinin sonuna da hazırlıklı olmak lazım. O yüzden işletmeleri de ayakta tutmak lazım. O nedenle bir çalışma yaptık. Hem Devlet Hava Meydanları İşletmesinin kiracıları ile ilgili hem de diğer işletmeci kuruluşlarla ilgili oturup konuştuk. Süreci ayakta tutarak devam ediyoruz. İnşallah salgın sonrası güçlü bir şekilde tekrar sektörün hava yolu halkın yolu olmaya devam edecektir” dedi.

Bizi eleştirenlerin aynaya bakmasını istiyorum

Büyük sosyal medya şirketlerinin Türkiye'ye temsilci atanmasını da değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, ”Bu yasa tasarısını yaptığımızda muhalefetin ne kadar dezenfektasyon yaptığını, ne kadar hatalı, kötü şeyler söylediğini biliyorsunuz ama ne kadar haklı olduğumuz bu gün ortaya çıkıyor çünkü bu sosyal medya temsilcileri artık yasanın gerekliliklerini yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar. Mutlaka eğer siz bir yerde faaliyette bulunuyorsanız o ülkenin şartları var, onlara uymak zorundasınız. Onlar da bu işin doğrusunu anlayınca geldiler ve temsilciliklerini açtılar, muhatapları bize bildirdiler. Sonuçta süreci yönetiyoruz. Yaptığımız doğru işlerden bir tanesiydi. Artık bizi eleştirenlerin aynaya bakmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Doğu Ekspresiyle birlikte yeni trenler de yollara düşecek

Demir yollarındaki çalışmaların ülke turizmine ne kadar büyük katkı sunduğuna değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Tabi bunların en çok bilineni Doğu Ekspresiydi. Bizim de çok önem verdiğimiz, çok güzel bir projemizdi. Biz aslında buna bu yıl çok farklı hazırlanıyorduk, farklı rotalarla birlikte bu işi yapacaktık ama maalesef bu salgın süreci bütün sektörlerde olduğu gibi demiryolu sektöründe de bizim ayarlarımızı bozdu. Bu yüzden bu sene Doğu Ekspresini yapamadık. İnşallah salgın sonrası hem Doğu Ekspresi, Göller Ekspresi, Toros Ekspresi, Karaelmas Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Çok daha farklı rotalarda, farklı niteliklerde seyahatleri, bu imkanları halkımızın hizmetine sunacağız. Onun hazırlıklarını da bir taraftan yapıyoruz” dedi.

Mayıs ayında sorun kökten çözülecek

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov ile telekonferans sistemiyle gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu,”Bu lojistik koridorları hem demir yolunda olsun hem karayolunda olsun ihtiyaçlar doğrultusunda hem ihracatçılarımız çalışıyor hem de üreticilerimiz sonuçta buraya bir mal sevkiyatı yapıyorlar. Kazakistan ile bir sorun yaşıyorduk. Onu Kazakistan Ulaştırma Bakanıyla konuşarak inşallah 3 bin belge alarak oradaki bu sorunu çözdük. Zaten mayıs ayında onlarla beraber olacağız ve sorunu kökünden çözeceğiz. O yüzden komşularımızla, dost, kardeş ülkelerimizle, bütün ülkelerimizle ilişkilerimizi diri tutmaya ve iyi tutmaya ve iyi ilişkiler çerçevesinde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz” diye konuştu.

Ahmet Kolsuz - Şinasi İnan - Mevlüt Hasgül

