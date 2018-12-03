Karaköy'de 9 katlı otelde yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Karaköy Bankalar Caddesi üzerindeki 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Üst katlara itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler, mahsur kalan olup olmadığını anlamak için otelin pencerelerini kırdı. İçeride mahsur kaldığı belirlenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulanslarda oksijen verildi.

Yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Ekiplerin duman tahliye çalışmaları devam ediyor.