Karaköy'de zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı

Karaköy'de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın ve çocuk dilenciler yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü.

Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sümer Avcı



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