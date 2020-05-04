Karakoyun Köprülü Kavşağı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile korona virüs salgınına rağmen hızlandırılan çalışmalar kapsamında asfaltlanarak trafiğe açılan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü Şanlıurfalıların hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa-Gaziantep yolunu büyük bir ölçüde rahatlatacak olan ve bölgedeki 5 mahalle olan Karakoyun, Hızmalı, Süleymaniye, Akşemsettin ve Devteşti Mahallelerini birbirine bağlayan Karakoyun Viyadüğü ve Köprülü Kavşağı bölge halkının beğenisini topladı.