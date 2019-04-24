Karaman, bu kez 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor

3 yıl aradan sonra Avrupa Kupaları'na katılmayı büyük oranda garantileyen Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 22 yıldır deplasmanda yaşadığı galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ünal Karaman yönetiminde 8 yıllık galibiyet hasretine bu sezon Trabzon'da oynanan maçta son veren bordo-mavililer, bu kez rakibi karşısında 22 yıllık deplasman galibiyeti hasretini bitirmeye çalışacak. Sarı-lacivertli takımı deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer söz konusu tarihten sonra oynadığı 22 dış saha maçında 13 mağlubiyet 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

İstanbul'daki son galibiyette Ünal Karaman sahadaydı

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe maçını kafasında oynamaya başladı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini bitirerek bir ilke imza atan bordo-mavililerin teknik patronu, bu kez aynı başarıyı İstanbul'da yaşamak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman, bordo-mavililerin Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1997 yılında 3-1 yendiği maçta oyuncu olarak sahada yer alıyordu. Trabzonspor'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetinde sahada yer alan Ünal Karaman; Hami Mandıralı ve Tolunay Kafkas'ın ardından takımın 3. golünü atmıştı. Karaman, oyuncu olarak gösterdiği başarıyı bu kez teknik direktör olarak göstermek istiyor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyete hasret kaldığı 22 maçın sonuçları ise şöyle:

28/01/1998: Fenerbahçe-Trabzonspor (Türkiye Kupası): 2-1

13/03/1999: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

04/03/2000: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

19/11/2000: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

21/04/2002: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

22/12/2002: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

01/02/2004: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

30/04/2005: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

02/12/2005: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

13/05/2007: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

22/12/2007: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

25/01/2009: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

16/05/2010: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

30/01/2011: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

18/12/2011: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

15/04/2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

24/09/2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

06/10/2013: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

07/02/2015: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

30/11/2015: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

27/05/2017: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

20/08/2017: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

Gökmen Şahin