Karaman Garı'nda Yüksek Hızlı Tren hazırlıkları hızla sürüyor

Karaman Tren Garı'nda yapılan düzenlemeler sürüyor. Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör ve kabin yapımı işleri tamamlanıyor. X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu. Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı