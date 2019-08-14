Karaman: 'İlk maçtaki zorlukların benzerini bu maçta da yaşayacağız'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Uğurcan Çakır, yarın oynanacak olan Sparta Prag maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karaman, kendileri için zor bir müsabaka olacağını belirterek, "İlk maç öncesi benzer şeyleri ifade etmiştik. Bunu sezon boyu çıktığımız hangi müsabaka olursa olsun benden her daim duymaya devam edeceksiniz. Siz bir güçsünüz takımınız camianız bir değer ama herkesin kendine dair gücü değeri var. Dolayısıyla rakibi yok saymadan onun gücüne saygı duyarak kendi inancımızı da üst seviyede tutarak bir müsabakaya çıkacağız" dedi.

"İlk maçtaki benzer zorlukları yaşayacağız"

İlk maçta yaşadıkları zorlukların bir benzerini bu maçta da yaşayacaklarını belirten Karaman, "İnşallah en kısa sürede atlatacağımız bir süreç olur ve bizim için tahribatı çok yüksek olmayacak maçların olduğu bir aşama olur. Dışarıda oynadığımız müsabakadan sonra taraftarın önüne çıkmak o heyecanı onlarla beraber yaşamak, ilk defa bu sahaya çıkacak arkadaşlarımızın heyecanını yatıştırma noktasında bize itici bir güç olacak. Onun için biletlerin bittiğini sevinerek öğreniyorum, taraftarlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Umudumuz beklentimiz düşüncemiz onlara bu bayram güzelliğini perçinleyecek oyun ve sonuçla onlara cevap verebilmek. Onun adına çaba sarf ettik, gayret gösterdik. Oyuncularımız iyi çalıştılar. Yeni oyuncularımız da birkaç antrenman da olsa birlikte takım halinde çalışma imkanı bulduk. Kendimizden ve oyuncularımızdan beklentimiz hat safhada. Biz futbolun doğrularını yapacağız, futbolun doğruları da inşallah bize iyi bir sonuç olarak geri döner" dedi.

"Hiç bir maça ben kazanırım düşüncesi içerisinde çıkmadım"

Karaman, 2-2'lik sonucun ardından taraftarlar ve kamuoyunda turun geçildiği şeklindeki yorumlar üzerine de şu ifadeleri kullandı, "Ben hiçbir zaman hiçbir maça 'ben bu maçı kazanırım kardeşim' diye çıktığımı hatırlamıyorum. Her maça iddialı hazırlanırım yapabileceklerimin en iyisini yaparım karşımda Dünya karması da olsa yine o maçı kazanmak için elimden geleni yaparım ama hiçbir zaman için rakibi yok sayıp da tamam ben bu maçın mutlak favorisiyim çıkarım, bu maçı kazanırım düşüncesi içinde olmadım. Onun ötesinde elbette bir hazırlığımız var. Belki rakibin bizi tanımadığı kadar biz onları tanıyoruz. Çünkü onlar resmi müsabakalar oynamıştı. Bazen kağıt üzerinde videoda yansımalar saha içinde tutmayabilir. Futbol bilinen bir matematik gibi değildir. Onun için sevilen bir oyundur. Dolasıyla ilk maçta oynadığımız ikinci periyot dahil olmak üzere henüz bizim takımımızın arzu edilen seviyesinde olmadığını düşünüyorum. Elbette çok daha iyisini yapabilir ve yapacağız da. Çok uzun süre içinde bunun olacağını ümit ediyorum. Bu geçiş süresinde her şeyin dört dörtlük olacağını düşünmemiz çok doğru değil. İnsanların taraftarların bize güvenmesi elbette çok güzel bir şey. Oyuncularımızı bizi gururlandırır, çok mutlu eder" şeklinde konuştu.

"Futbolun kendi içinde doğruları var"

Futbolun kendi içerisinde doğruları olduğunu dile getiren Karaman, "Bunlar takım bütünlüğü içerisinde beraber çalışmalardır. Biz ilk maçta takımla doğru düzgün çalışmamış bir arkadaşımızı kullandık, yeteneği tecrübesine, kalitesine güvendik. Yarın ki müsabakada belki kullanacağız, farklı arkadaşlar da kullanacağız. Onlar bizim takımımızın parçası ama sezon başın her takım için zordur. Bizim de yaşadığımız yaşayacağımız zorluklar var. Bizimi bir inancımız, güvenimiz var. Oyuncuların geçen seneden bu yana getirdikleri, arkadaşlıkları samimiyetleri, güvenleri var. Takım olma yolunda bizim en büyük güvenimiz, oyuncularımızn bize vermiş oldukları 'hocam rahat ol' mesajı. Bu hafta çalışmalarda onu hissettik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın uyum içinde inanılmaz, samimi katkıları var. Geçen seneden az öz kalan oyuncularımızın inanılmaz takım duruşu vardı ki bu tadı, tarzı hepimize yaşattılar. Onun için endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız. Evet hiçbir rakipten korkmuyoruz çekinmiyoruz. ama hiçbir rakibimizin gücünü oyuncularını da yok sayacak anlayış yok" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır: "İyi oyun ve skorla sahadan ayrılmak istiyoruz''

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ise iyi bir oyun ve skor ile sahadan ayrılmak istediklerini belirterek, "İlk maçta rakip 2-0 yakaladığında iyi bir performans ortaya koyamıyorduk. Sonrasında geri dönmeyi bildik. İyi hazırlık dönemi geçirdik. Taraftar önünde iyi oyun ve skorla ayrılmayı düşünüyoruz" dedi.

Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Biz de takımdaki abilerimizin tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Herkes bir birine yardımcı olmaya çalışıyor. Ona göre çalışıyoruz. Bu turu geçtikten sonra iyi bir başlangıç yapıp lige başlamak istiyoruz" dedi.

Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili olarak ise Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf saha içi ve dışı profesyonel bir insandı. Alt yapıdan çıkanlara tecrübeleri yaşadıkları çok şey kattı. Aramızdan ayrılması üzücü ama ona başarılar diliyorum. Rol model olarak ayrıldı ama gelecek olan arkadaşlarımızda onun yolunda giderse başarılı olacaklardır."

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya temsilcisi Sparta Prag ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin haricinde bordo-mavililer tam kadro çalışırken, antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Sparta Prag müsabakasının taktik çalışması gerçekleştirdi.