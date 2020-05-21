İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da 5 suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Karaman'da 5 suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
Karaman'da 5 suçtan aranan cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Karaman’da jandarmaya geçici Suriye kimliği gösteren şahsın 5 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaman-Konya yolu Çakırbağı köyü girişinde yaptıkları yol kontrolü esnasında şüphelendikleri 20 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan ve A.E. ismine düzenlenmiş geçici Suriye kimliği gösteren şahıstan şüphelendi. Bunun üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, geçici Suriye belgesinin sahte olduğu ve şahsın Adana Yüreğir nüfusuna kayıtlı açık cezaevi firarisi 44 yaşındaki S.Ö. olduğunu tespit etti. Şahıs hakkında, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Oğuz Bektaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.