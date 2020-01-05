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Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Karaman’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. Yaşanan kazalarda kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'ndeki Piri Reis Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk havanın yol açtığı gizli buzlanma nedeniyle üst geçitte seyreden araçlar kontrolü kaybederek birbirine girdi. 6 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan zincirleme kazanın ardından trafik ekipleri köprülü kavşağın üst geçit kısmını iki yönden ulaşıma kapattı. Araçların olay yerinden çekicilerle kaldırılmasının ardından Karama Belediyesi ekipleri köprü üzerine buzlanmayı önleyen solüsyon döktü.

Mehmet Dağlı

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