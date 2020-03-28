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Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi 115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K (22) ve O.E (18), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaptı.
Polis, kavgaya karışarak kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
OĞUZ BEKTAŞ-KARAMAN

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