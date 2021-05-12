Karaman'da çıkan yangında 2 ev hasar gördü

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında ilçenin Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S.'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa süre içerisinde alevler bitişikteki diğer evin çatısına da sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangının ilk başladığı evin sahibinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zekeriya Başar

