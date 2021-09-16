İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi
Karaman'da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi

Karaman’da dağda inen sel suları köyün içini adeta dereye çevirirken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağışın ardından Karadağ'dan inen sel, biranda köyü içini dereye çevirdi. Yaşanan sel vatandaşları korkuttu. Can kaybına yol açmayan sel, maddi hasara neden olurken, ahır ve evlerin bahçeleri de suyla doldu.

Süleymanhacı Köy Muhtarı Ali Mor, dün aniden dağdan gelen selin kendilerini korkuttuğunu belirterek, "Ben şimdiye kadar böyle bir sel felaketi hayatım yaşamadım ve görmedim. Allaha şükürler olsun ki önemli bir şey yok. Sadece bazı köylülerin ahır ve evlerinin bahçeleri suyla doldu" dedi.

Ali Rıza Dağlı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.