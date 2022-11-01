Karaman'da elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Ermenek ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine gitmekte olan İ.A., yönetimindeki 01 BD 169 plakalı elma yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan M.A. ve H.D. yaralandı.

Zekeriya Başar

İLGİLİ HABER Sultanbeyli'de tüp yüklü kamyonun çarptığı direk park halindeki otomobilin üzerine devrildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.