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Karaman'da elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Karaman'da elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Karaman'da elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman’da elma yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, ilçeye bağlı Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Ermenek ilçesinden Mersin'in Mut ilçesine gitmekte olan İ.A., yönetimindeki 01 BD 169 plakalı elma yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan M.A. ve H.D. yaralandı.

Zekeriya Başar

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