Karaman'da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: 7 yaralı

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bilal İ., yönetimindeki 70 AG 683 plakalı işçi midibüsü yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması üzerine kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak şarampole sürüklendi. Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7'si yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı



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