Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada karşılaşan M.Y.C. (21) ile A.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla M.Y.C.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.
Ali Rıza Dağlı
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