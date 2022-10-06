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Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Karaman'da gençler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Karaman’da gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada karşılaşan M.Y.C. (21) ile A.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla M.Y.C.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Ali Rıza Dağlı

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