Karaman'da kuzeni olan hemşireyi silahla vuran zanlı tutuklandı

Olay, 24 Eylül 2022 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Hüseyin B. (28), platonik aşk duyduğu ve teyzesinin kızı olduğu öğrenilen Emine A.'nın (26), görev yaptığı 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Hemşireler odasında Hüseyin B., daha önce evlenme teklifini kabul etmeyen Emine A. ile tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sonrası Hüseyin B., belinden çektiği kuru sıkıdan çevirme silahıyla Emine A.'ya ateş etti. Daha sonra Hüseyin B., aynı tabanca ile kendini vurdu. Ağır yaralanan hemşire ile Hüseyin B., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Uğradığı saldırı sonucun ameliyata alınan Emine A.'nın bir böbreğini kaybettiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından bilinci açık hale gelen hemşire Emine A., tedavisinin devamı için ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan zanlı Hüseyin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mehmet Dağlı



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