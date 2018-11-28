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Karaman'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Karaman'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti
Karaman'da kuzenlerin kavgası kanlı bitti

Karaman’da bir genç, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki kuzenini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki N.Y., aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kuzeni aynı yaştaki kuzeni R.Y.'ye, amcasına ait iş yerinin bulunduğu sokak üzerinde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan R.Y., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerince inceleme yapan polis, boş kovanları topladı. Hastaneye kaldırılan R.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sora otomobille kaçan şüpheli N.Y., kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği de el koydu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Mehmet Dağlı
 

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