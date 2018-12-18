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Karaman'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Karaman'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı
Karaman'da öğrencilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Karaman’da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

Kavga, saat 16.45 sıralarında Topucak Mahallesi 366 Sokak girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, farklı liselerden oldukları öğrenilen iki gurup öğrenci sokak girişinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler arasında bıçakla kavga çıktı. Kavgada lise öğrencileri B.Ö., U.A. ve A.K., bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı öğrenciler çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavganın duyulmasının ardında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın olduğu sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgaya karışarak kaçan diğer öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Dağlı
 

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