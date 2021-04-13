İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman'da park halindeki bir otomobil motor kısmından alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 VKJ 21 plakalı Volvo marka otomobil, park halindeyken biranda motor kısmından alev aldı.

Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede üzerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekibi de yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Ali Rıza Dağlı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.