Karaman'da ‘Silindir' operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Karaman'ın da aralarında bulunduğu 50 ilde 502 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı ‘Silindir' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), ekipleri sabaha karşı önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı olan 5 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 24 tabanca, 5 adet tüfek, 243 adet mermi, 64 adet kartuş, 40 adet uyuşturucu hap ile 30 gram esrar ele geçirildi.

Mehmet Dağlı

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