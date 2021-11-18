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Karaman'da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı

Karaman'da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı
Karaman'da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı

Karaman'da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı.

Polis, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan Cansu A'yı 1 gün sonra yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansu A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cansu A, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna; "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diye yanıt verdi. Mahkemece tutuklanan Cansu A, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

Olay, 16 Kasım akşamı saat 22.40 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, konuşmak için 714 Sokak'ta buluşan İsmail Ö. (31) ile Cansu A, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cansu A. yanında bulunan tabancayla İsmail Ö'yü bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı İsmail Ö, ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Ali Rıza Dağlı
 

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