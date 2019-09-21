Karaman'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Karaman Ereğli karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sezer Gökdemir (35) yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, kavşakta Ömer Arı (49) idaresindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki elma bahçesinin tel örgülerini yıkarak içerisine girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gökdemir, direksiyon mahallinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşlarla polis ekiplerinin sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sürücü Gökdemir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Ayşe Arı (45) ve Sıla A. (11), ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Sezer Gökdemir, burada yapılan il tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı