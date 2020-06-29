İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da üç tekerli motosiklet devrildi: 4 yaralı

Karaman'da üç tekerli motosiklet devrildi: 4 yaralı
Karaman'da üç tekerli motosiklet devrildi: 4 yaralı

Karaman’da üç tekerli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y yönetimindeki 70 DP 204 plakalı üç tekerli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü M.Y ile üç tekerli motosikletin kasasında yolcu olarak bulunan 3 kişi savrularak yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Dağlı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.