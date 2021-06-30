Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 4'ü kadın 20 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 50 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 435 lira ile 675 avro, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ali Rıza Dağlı

