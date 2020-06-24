Karaman'daki silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup telefonla konuştuktan sonra buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. yanında getirdiği tabanca ile Bülent T. ve Mutlu Tekin'e (40) ateş ederek yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar arkadaşları tarafından özel araçla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve hemen ameliyata alına Mutlu Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Bülent T.'nin ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, olaydan sonra geldiği araçla kaçan şüpheli M.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Dağlı

