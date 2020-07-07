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Karaman'daki sıralı kayalıklar peri bacalarını anımsatıyor

Karaman'daki sıralı kayalıklar peri bacalarını anımsatıyor
Karaman'daki sıralı kayalıklar peri bacalarını anımsatıyor

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde bulunan kayalıklar görüntüsüyle adeta Nevşehir’deki peri bacalarını anımsatıyor.

Toros dağları üzerinde bulunan Berendi köyünün Boyalı mevkisindeki vadide yer alan kayalıklar peri bacaları görüntüsüyle herkesin dikkatini çekerken, bölgeden geçenler hatıra için kayalıklar önünde durarak fotoğraf çekiniyor.

Doğal yapısıyla bu gölgenin peri paçalarını anımsattığını belirten Karaman Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Özkurt, ”Kayalıklar yüz yıllar önce yağmurlardan dolayı oluşmuştur. Haliyle bu kayalıklar Nevşehir'de bulunan peri bacalarına benzerliği ile insanların dikkatini ve ilgisini çekmektedir. Önceden yollar iyi olmadığı için buralara kolaylıkla gidilip gelinemiyordu. Şimdi ulaşım kolaylaştığı için herkes aracıyla gelebiliyor. Kayalıkların doğal güzelliğini gören vatandaşlar ise yol boyunca durarak fotoğrafı çekiniyorlar” dedi.

Mehmet Dağlı
 

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