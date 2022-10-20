Karaman'daki suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Diğer zanlılarsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği, 3 firarinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Mehmet Dağlı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.