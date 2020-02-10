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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.K. (23), E.K. (24) ve S.Y(26) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise 2 gram eroin, 14 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. OĞUZ BEKTAŞ-KARAMAN

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